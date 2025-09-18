В Челябинской области 438 детей пострадали в ДТП на дорогах с начала года

И двенадцать — погибли

С началом осени в регионе традиционно растет детский травматизм на дорогах. О тревожной тенденции в Единый день безопасности дорожного движения напомнили в ГАИ Челябинской области.

«За восемь месяцев этого года на дорогах РФ погибли 278 детей. В Челябинской области пострадали 438 детей и погибли 12 несовершеннолетних: четверо из них были пешеходами, пятеро — пассажирами, а три управляли транспортным средством»,— рассказал начальник Госавтоинспекции Челябинской области Иван Путков.

Особую тревогу сейчас вызывают водители и пассажиры питбайков. Они попадают в ДТП особенно часто.

«Нужно помнить, что питбайк — это спортинвентарь. Управлять питбайком разрешается только на специализированных площадках. Выезд на дороги общего пользования на питбайках запрещен», — подчеркнул Иван Путков.

Полиция призывает родителей не покупать детям дорогие игрушки. Также родители должны помнить, что управлять мотоциклами в России можно с 16 лет, а автомобилями — с 18.

Тревогу силовиков разделяют врачи. Только в Челябинскую областную клиническую больницу каждую неделю поступают 10—15 детей, пострадавших на дорогах в авариях. Почти все они имеют тяжелые сочетанные травмы черепа, костей скелета и внутренних органов. Если медики спасают ребенку жизнь, то реабилитация после аварии может быть долгой, а порой длиться всю жизнь.



«Мы не можем сказать однозначно, когда ребенок встанет на ноги и будет ли потом все так, как было до аварии. Иногда реабилитация занимает всю оставшуюся жизнь и требует ежедневного труда: занятий физкультурой, массажей, приема специальных препаратов», — рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации ЧОКБ Елена Грицкова.

Если вы покупаете детям самокаты, питбайки, велосипеды, то должны рассказать, где дети могут на них кататься и какие средства защиты надеть, чтобы не было непредвиденных ситуаций, в которых может пострадать сам ребенок или другие люди.