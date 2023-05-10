Получается, что каждый день медики регистрируют около 62 заболевших. 93,5% всех заболевших составляют взрослые.
По итогам прошлой недели эпидемиологи отмечают снижение заболеваемости по всем возрастным группам, кроме детей до года. Заболеваемость в возрастной группе до года остается на уровне позапрошлой недели — известно о семи случаях заболевания малышей.
Чтобы предупредить заражение коронавирусом, Роспотребнадзор советует гражданам соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски в магазинах и транспорте и обращаться к врачам при первых признаках заболевания.
Между тем число заразившихся корью в Челябинской области выросло до 17 человек.
В конце апреля было известно о 12 случаях кори в Челябинской области. Инфекция передается стремительно и может вызвать менингоэнцефалит и даже подострый панэнцефалит, поражающий центральную нервную систему. Если прививка имеется, то заболевание может протекать по типу ОРВИ, но коварность кори в том, что ее легко перепутать с гриппом.