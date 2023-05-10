В Челябинской области 434 человека заболели коронавирусом за неделю

Число свежих случаев продолжает снижаться

На прошлой неделе лаборатории подтвердили 434 свежих случая заражения коронавирусом в Челябинской области, сообщает Роспотребнадзор региона.

Получается, что каждый день медики регистрируют около 62 заболевших. 93,5% всех заболевших составляют взрослые.

По итогам прошлой недели эпидемиологи отмечают снижение заболеваемости по всем возрастным группам, кроме детей до года. Заболеваемость в возрастной группе до года остается на уровне позапрошлой недели — известно о семи случаях заболевания малышей.