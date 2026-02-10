В Челябинской области 43,8 тысячи девятиклассников пройдут итоговое собеседование

Экзамен — допуск к ГИА

В среду, 11 февраля, в Челябинской области почти 44 тысячи девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании. Это своего рода экзамен, направленный на проверку навыков устной речи. Без него к сдаче итоговых экзаменов (ГИА) школьников не допустят, сообщили в Челябинском институте развития образования.

На собеседовании школьникам предлагают прочитать текст вслух и подробно пересказать его, включив приведенное высказывание. Также в числе заданий — монолог и диалог с экзаменатором. На все это обычно уходит не более 15 минут. Ребятам с ограниченными возможностями здоровья времени на выполнение заданий дают больше.

«Собеседование проводится в школе по месту обучения участников. В ходе ответа ведется аудиозапись, эксперты оценивают работу в соответствии с критериями»,— уточнили в институте.

Девятиклассники, которые получили незачет или не смогли присутствовать на собеседовании, смогут пройти его в резервные дни — 11 марта или 20 апреля.

Итоговое собеседование является обязательным для допуска к итоговым экзаменам с 2019 года.

