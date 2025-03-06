В Челябинской области 40 приемных семей получили компенсацию на покупку автомобиля

Максимальный размер выплаты составляет 1,5 млн рублей

В Челябинской области продолжается действие региональной программы социальной поддержки родителей, воспитывающих пять и более приемных детей. С 2021 года они могут получить единовременную выплату на приобретение автомобиля. В прошлом году максимальный размер этой выплаты был увеличен до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Право на получение субсидии имеют семьи, где родители:

— имеют водительское удостоверение категории В;

— воспитывают пять и более приемных детей;

— являются приемными родителями не менее пяти лет;

— проживают в Челябинской области не менее трех лет;

— не имеют непогашенной или неснятой судимости за аварии на дорогах, а также не штрафовались за нарушения ПДД.

Размер выплаты составляет 70% от стоимости приобретаемого автомобиля, но не может превышать 1,5 млн рублей. Максимальный размер компенсации можно получить при покупке машины стоимостью от 2 150 000 рублей.

Компенсацию уже получили 40 семей. Обращаться за выплатой необходимо в органы и управления социальной защиты населения по месту жительства.