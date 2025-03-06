В Челябинской области продолжается действие региональной программы социальной поддержки родителей, воспитывающих пять и более приемных детей. С 2021 года они могут получить единовременную выплату на приобретение автомобиля. В прошлом году максимальный размер этой выплаты был увеличен до 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.
Право на получение субсидии имеют семьи, где родители:
— имеют водительское удостоверение категории В;
— воспитывают пять и более приемных детей;
— являются приемными родителями не менее пяти лет;
— проживают в Челябинской области не менее трех лет;
— не имеют непогашенной или неснятой судимости за аварии на дорогах, а также не штрафовались за нарушения ПДД.
Размер выплаты составляет 70% от стоимости приобретаемого автомобиля, но не может превышать 1,5 млн рублей. Максимальный размер компенсации можно получить при покупке машины стоимостью от 2 150 000 рублей.
Компенсацию уже получили 40 семей. Обращаться за выплатой необходимо в органы и управления социальной защиты населения по месту жительства.