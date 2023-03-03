Проекты шести южноуральских вузов стали победителями региональных конкурсов Российского научного фонда. Федеральную поддержку получили 38 исследований в области новых материалов, искусственного интеллекта и других актуальных направлений. Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Гранты РНФ получат научные группы из ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ им. Г. И. Носова, ЮУГМУ, ЮУрГГПУ, а также Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН. Лидером по количеству заявок на конкурс стал ЮУрГУ.
Основная цель региональных конкурсов РНФ — поддержка приоритетных для экономик субъектов РФ научных и научно-технических направлений. Для Челябинской области это фундаментальные исследования в области новых материалов, оптики и квантовой электроники, искусственного интеллекта, медицины, сельского хозяйства и других сфер.
Сумма гранта по региональным конкурсам РНФ складывается поровну из средств фонда и субъектов РФ. Планируемый объем финансирования проектов со стороны Челябинской области в 2023 году составляет до 50 млн рублей.