В Челябинской области 38 университетских проектов получили гранты Российского научного фонда

Исследования названы приоритетными для экономики региона

Проекты шести южноуральских вузов стали победителями региональных конкурсов Российского научного фонда. Федеральную поддержку получили 38 исследований в области новых материалов, искусственного интеллекта и других актуальных направлений. Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Гранты РНФ получат научные группы из ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ им. Г. И. Носова, ЮУГМУ, ЮУрГГПУ, а также Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН. Лидером по количеству заявок на конкурс стал ЮУрГУ.

Основная цель региональных конкурсов РНФ — поддержка приоритетных для экономик субъектов РФ научных и научно-технических направлений. Для Челябинской области это фундаментальные исследования в области новых материалов, оптики и квантовой электроники, искусственного интеллекта, медицины, сельского хозяйства и других сфер.

Сумма гранта по региональным конкурсам РНФ складывается поровну из средств фонда и субъектов РФ. Планируемый объем финансирования проектов со стороны Челябинской области в 2023 году составляет до 50 млн рублей.