В Челябинской области 38 сотрудникам закрытого детского приюта предложат новую работу

Детей вернут в кровные семьи либо поместят в другое учреждение

«Глава Нагайбакского района принял решение реорганизовать муниципальный „Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних“. Учреждение присоединят к Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на базе которого откроют отделение временного пребывания. Решение принято в связи со снижением количества детей, помещаемых в социально-реабилитационный центр, а также снижением числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

— рассказали в пресс-службе регионального Минсоца.

«Одних детей вернут в кровные семьи, других переведут в отделение временного пребывания центра помощи детям. Реорганизация учреждения проводится в соответствии с действующим законодательством. Число сотрудников, подпадающих под сокращение, составляет 38 человек»,

— уточнили в областном Минсоце.