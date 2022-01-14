В Нагайбакском районе реорганизуют социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Решение принято из-за малого числа воспитанников. Под сокращение попадают 38 сотрудников. Всем им предложат новую работу. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.
«Глава Нагайбакского района принял решение реорганизовать муниципальный „Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних“. Учреждение присоединят к Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на базе которого откроют отделение временного пребывания. Решение принято в связи со снижением количества детей, помещаемых в социально-реабилитационный центр, а также снижением числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — рассказали в пресс-службе регионального Минсоца.
По данным на 1 января 2022 года, количество детей в учреждении значительно ниже муниципального задания. По каждому ребенку, как уточнили в ведомстве, будет принято индивидуальное решение.
«Одних детей вернут в кровные семьи, других переведут в отделение временного пребывания центра помощи детям. Реорганизация учреждения проводится в соответствии с действующим законодательством. Число сотрудников, подпадающих под сокращение, составляет 38 человек», — уточнили в областном Минсоце.
В настоящее время части сотрудников предложили работу в центре помощи детям. Остальных трудоустраивают через районный центр занятости населения.
Ранее министр социальной защиты Челябинской области Ирина Буторина рассказала ИА «Первое областное» о грядущей реформе, которая ждет систему казенных учреждений в 2022 году.
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