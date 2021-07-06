В Челябинской области 37 выпускников сдали ЕГЭ по информатике на сто баллов

Для двоих школьников это третий экзамен, сданный на высшую отметку

Стали известны результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Сразу 37 южноуральцев сдали экзамен на высший балл, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

В этом году экзамен по информатике впервые проходил в компьютерной форме. В Челябинской области его сдавали почти 2,5 тысячи выпускников — 37 выпускников получили 100 баллов. В 2020 году в регионе было 24 стобалльных работы, в 2019-м году — 28.

«После утверждения результатов по информатике и ИКТ два выпускника из Магнитогорска и Челябинска стали 300-балльниками», — отмечает начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Официальный день объявления результатов — 8 июля. С результатами выпускники смогут ознакомиться в образовательных организациях и на официальном информационном портале ЕГЭ.

Так как ответы экзамена, проводившегося в компьютерной форме, проверялись автоматически без участия экспертов, апелляция по информатике не предусмотрена.

Минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов.