В Челябинской области 3635 классов и 68 школ закрыты на карантин по ОРВИ

Еще 14 классов не учатся из‑за коронавируса

По данным на четверг, 3 февраля, в Челябинской области 3635 классов и 68 школ закрыты на карантин по ОРВИ. По причине контакта с больным коронавирусом по предписанию Роспотребнадзора изолированы 14 классов, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

«По ОРВИ на карантин закрыты 18% от общего числа классов и 8% школ. Год назад на 3 февраля отмечался такой же рост числа школ, ушедших на карантин: их было 44 школы, сейчас 68. В отличие от прошлого года учителя реже уходят на больничный и возвращаются к работе после болезни намного быстрее», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В детских садах по причине ОРВИ на карантине находятся 2 группы и 4 сельских детских сада в Нагайбакском, Аргаяшском и Каслинском районах. На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 10 групп в 6 детских садах.