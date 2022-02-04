В Челябинской области 3463 класса и 67 школ закрыты на карантин по ОРВИ

Еще 16 классов не учатся из‑за коронавируса

В Челябинской области сократилось количество классов и школ, отправленных на карантин по причине ОРВИ. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

«На 4 февраля в Челябинской области 3463 класса и 67 школ находятся на карантине по ОРВИ. По сравнению со вчерашним днем их количество сократилось. На 3 февраля на карантине находились 3536 классов и 68 школ», — замечают в пресс-службе.

Из-за контакта с больным коронавирусом по предписанию Роспотребнадзора изолированы 16 классов.

В детских садах из-за ОРВИ не работают четыре группы и четыре сельских детских сада в Нагайбакском, Аргаяшском и Каслинском районах. На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 9 групп в 6 детских садах.

Также сегодня стало известно, что с понедельника, 7 февраля, на карантин уходят все школы Магнитогорска. Дистанционное обучение здесь продлится неделю.

Ранее на дистант перевели школы Снежинска и Озерска.

Власти Челябинской области уже заявили, что закрывать все школы массово в регионе не будут. Эпидемиологическая ситуация в городах и районах разная, поэтому дети, которые могут учиться без опасения заболеть, должны иметь возможность посещать занятия очно.



Перевести учащихся на удаленку сегодня имеют право администрация муниципалитета, а также директор школы.

