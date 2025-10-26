В Челябинской области 27 октября обещают перепад температур от −10 до +16

Резкому ночному похолоданию способствует малооблачная погода

Понедельник, 27 октября, станет самым теплым днем месяца в Челябинской области: местами воздух прогреется до +16 градусов. При этом предшествующая ночь ожидается холодной: в отдельных районах подморозит до −10 градусов. Погода сохранится преимущественно ясной и безветренной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на понедельник похолодает до −2 градусов, днем — плюс 11—13. Преимущественно солнечно. Ветер южный, слабый.

По области в целом ожидается переменная облачность. Ночью градусники покажут от −3 до +2 градусов, в низинах столбики термометров опустятся до −10. Днем — от 11 до 16 градусов тепла. В горах и низинах чуть прохладнее — около +7. Ночью и утром местами туманы. Ветер слабый южного направления.