В Челябинской области 26 июня будет ветрено и пасмурно

Местами пройдут небольшие дожди

Сегодня, 26 июня, на Южном Урале ожидается пасмурная, ветреная и дождливая погода. Как сообщили в региональном гидрометцентре, температура воздуха прогреется до +23.



В Челябинской области будет облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура поднимется до +18...+23. В горах будет прохладнее — до +14.



Ветер западный, юго-западный, 4—9 метров в секунду. Местами порывы могут достигать до 12 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем потеплеет до +19...+21. Ветер западный, юго-западный 5—10 метров в секунду.

Вместе с тем в Единой дежурно-диспетчерской службе предупредили о высокой пожарной опасности в юго-восточных районах региона 26 и 27 июня.