В Челябинской области 25 сотрудников рыбоохраны следят за 17 тысячами водоемов

Сегодня в России отмечают день создания госорганов рыбоохраны

7 апреля — день образования госорганов рыбоохраны России. У ведомства многовековая история: еще в XVIII веке сотрудники «Рыбной конторы» защищали осетровых от недобросовестных рыбаков. Сейчас в Челябинской области за сохранностью речных и озерных обитателей следит региональный отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с начальником отдела Владимиром Борисовым.

Водоемы всей территории России поделены на бассейны. Челябинская, а также Курганская, Свердловская, Тюменская области и Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа — это Нижнеобский бассейновый округ.





В челябинской рыбоохране 25 сотрудников на более чем 17 тысяч водоемов. В 2021 году и первом квартале 2022 года они составили больше тысячи административных протоколов за нарушение правил рыболовства, провели 35 расследований и возбудили 41 уголовное дело за незаконную добычу рыбы.





По словам начальника отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Владимира Борисова, рыбоохрана изъяла у нарушителей четыре с половиной тонны рыбы, более двух тысяч орудий лова и даже 89 транспортных средств. Штрафов на недобросовестных рыбаков наложили на миллион двести тысяч рублей.

Но как такое небольшое количество сотрудников все успевает? Дело в расставлении приоритетов и сотрудничестве.

«На нас лежит большая нагрузка, поэтому мы расставляем приоритеты, определяем наиболее важные именно сейчас задачи. То есть мы не патрулируем все водоемы одновременно. Определенные территории требуют внимания в конкретный момент. В апреле, к примеру, — выяснение причин заморов. Будем разбираться: в нехватке кислорода дело или в действиях человека. В мае и июне — нерест, будем бороться с браконьерами», — пояснил Владимир Борисов.





На водоем при необходимости едут все инспекторы. Так можно избежать ситуации, при которой во время разбирательства с одним нарушителем все остальные, находящиеся на территории, успевают уйти. Но ведь и этого количества инспекторов мало, особенно если недобросовестные рыбаки не захотят подчиняться приказам.

«Мы работаем вместе с органами внутренних дел, без них нам было бы совсем тяжко. Иногда моим сотрудникам браконьеры оказывают сопротивление, иногда нам нужна поддержка: выезжаем на водоемы вместе, и сотрудники органов задерживают нарушителей. Также работаем с главной инспекцией по маломерным судам, с особо охраняемыми природными территориями. У нас сложился небольшой, но квалифицированный коллектив, который способен в сложных условиях решать поставленные задачи», — добавил начальник рыбоохраны.





Чтобы узнать больше о работе челябинской рыбоохраны, читайте большое интервью «Первого областного» с Владимиром Борисовым.