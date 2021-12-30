В Челябинской области организовали системную поддержку подростков с ВИЧ. Участниками проекта «Живи. Не бойся. Дети» в уходящем году стали 25 несовершеннолетних. Психологи и инфекционисты рассказали им о важности регулярного приема препаратов и помогли принять свой статус. Об этом сегодня сообщили в независимом исследовательском центре «Есть мнение», занимавшемся реализацией проекта на Южном Урале.

«Устойчивое взаимодействие социальных, медицинских учреждений и НКО позволило Челябинску стать модельной территорией по организации системной поддержки подростков с ВИЧ, их ближайшего окружения и специалистов, которые работают с такими детьми. В следующем году мы планируем продолжить реализацию проекта», — рассказал руководитель независимого исследовательского центра «Есть мнение» Юрий Авдеев.
В общей сложности участниками проекта стали 50 человек: 25 подростков и их родители, опекуны. Для них проходили тренинги и поддерживающие встречи, которые проводили психологи центра «Есть мнение», инфекционисты областного СПИД-центра и воспитатели центра «Акварель».

Как рассказал психолог Илья Ахлюстин, упор был сделан на принятие своего ВИЧ-статуса. Его, к сожалению, уже не изменить, однако с ВИЧ можно жить и сохранять здоровье на долгие годы, если придерживаться терапии и наблюдаться у специалистов. Родителям и опекунам оказывали эмоциональную и психологическую поддержку.