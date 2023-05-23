В Челябинской области 25 мая закроют движение на трассе М‑5

Специалисты продолжают буровзрывные работы в Ашинском районе

В грядущий четверг, 25 мая, участок федеральной трассы М-5 закроют для проведения буровзрывных работ. Как сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал», в Ашинском районе продолжатся буровзрывные работы, которые проводят в рамках реконструкции магистрали. Движение ограничат с 10:00 до 13:00. Легковушки смогут объехать закрытый участок через Ашу, Миньяр и Сим, а грузовикам и автобусам придется подождать.

«Напоминаем, что данные временные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг вплоть до 1 октября 2023 года. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — отметили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Дорожникам предстоит расширить участок трассы возле Аши до четырех полос. Ранее ИА «Первое областное» подробно рассказывало о том, как распорядятся дополнительными федеральными деньгами в 7,5 млрд рублей, чтобы реконструировать М-5, а также сделать обходной путь вокруг Сима.