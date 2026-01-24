В Челябинской области 24 января отменили занятия в школах из-за морозов

Температура воздуха вновь опустилась до −30 градусов и ниже

Из-за крепких морозов сегодня, 24 января, в ряде городов и районов Челябинской области отменили очные занятия в школах, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на городские управления образования.

В Челябинске отменили занятия для учащихся с 1-го по 11-й классы первой и второй смен.

В Миассе, Озерске, Снежинске, Южноуральске, Копейске, Аргаяшском округе, Коркино занятия отменены также для всех школьников.

В Златоусте в школу сегодня можно не идти только учащимся 1—9-х классов первой и второй смен. Старшеклассники учатся в обычном режиме.

А в Троицке отменили занятия в 1—7-х классах первой смены.