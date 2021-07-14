В Челябинской области 24 человека заразились энцефалитом и боррелиозом после укуса клеща

Общее число обратившихся к медикам южноуральцев превысило 12 тысяч

Начиная с весны в травмпункты и поликлиники Челябинской области обратились 12 тысяч 430 укушенных клещами южноуральцев. Почти каждый четвертый пострадавший — ребенок, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

«Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области. Зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у двух детей, и 7 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребенка», — говорят в ведомстве.

Эпидемиологи просят челябинцев не забывать о мерах предосторожности при выходе на природу. Чтобы клещ не присосался, нужно носить закрытую одежду, а также применять акарицидно-репеллентные средства. Кроме того, не стоит игнорировать такую важную процедуру, как само- и взаимоосмотр.

В случае укуса клеща следует обращаться в травмпункт или в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства. А клеща — сдать на анализ. Это поможет доктору подобрать препараты для профилактики и лечения.

Ранее медики рассказали о необходимости прививаться от клещевого энцефалита. Такая вакцинация проводится круглый год, но ее нельзя совмещать с прививками от ковида.