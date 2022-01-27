В Челябинской области 237 человек находятся под надзором после отбывания наказания за педофилию

Избежать рецидива поможет только тотальный контроль

Из мест лишения свободы после отбывания наказания за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних освободились 237 человек в Челябинской области. Об этом сегодня, 27 января, на пресс-конференции сообщил глава ГУ МВД по региону Михаил Скоков.

«В последнее время произошло несколько резонансных случаев насилия в отношении детей. Госдума разрабатывает все новые меры наказаний и профилактики такого рода преступлений. Существует административный надзор в отношении лиц, освободившихся из колоний. Сейчас в Челябинской области 237 таких лиц. Надзор четко регламентирован и осуществляется в рамках ФЗ № 64. Только четкий и слаженный алгоритм действий надзорных органов поможет избежать повтора таких преступлений. Только тотальный контроль», — заявил Михаил Скоков.

Напомним, Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Корреспондент ИА «Первое областное» рассуждает о том, что ужесточение мер не остановит преступников, а лишь заставит их быть более осторожными.