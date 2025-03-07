В Челябинской области 235 тысяч женщин проверят репродуктивное здоровье во время диспансеризации

На осмотр и анализы ТФОМС готов потратить 763 млн рублей

В 2025 году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области потратит больше 763 миллионов рублей на оценку репродуктивного здоровья женщин. Такую возможность получат 235 тысяч жительниц региона, сообщает пресс-служба ТФОМС.

«Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин проводится в женских консультациях или кабинетах врача — акушера-гинеколога поликлиник по месту прикрепления бесплатно за счет средств ОМС», — отмечают в пресс-службе.

Первый этап диспансеризации проводится один раз в год всем женщинам 18–49 лет. Он включает:

— осмотр акушером-гинекологом,

— пальпацию молочных желез,

— осмотр шейки матки с забором материала на исследование,

— микроскопическое исследование влагалищных мазков,

— цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала.

В возрасте от 18 до 29 лет также берут анализ на половые инфекции.

Второй этап диспансеризации проводится по результатам первого этапа для дополнительного обследования и уточнения диагноза и включает:

— УЗИ органов малого таза,

— УЗИ молочных желез,

— повторный осмотр акушером-гинекологом.

А в возрасте 30—49 лет — анализы на инфекции.

«Помните, что здоровье родителей напрямую влияет на здоровье их детей. Регулярные обследования помогают снизить риски наследственных заболеваний и осложнений», — отмечают в пресс-службе ТФОМС.