В Челябинской области 23 октября будет тепло на юге и дождливо на западе

Осадки принесет проходящий неподалеку от региона циклон

Сегодня, 23 октября, в Челябинской области ожидаются контрастные погодные условия: где-то будет сухо и тепло, а где-то — прохладно и дождливо, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске зафиксируются на +7…+9°C. Переменная облачность. Ветер юго-восточного направления, слабый.

В Магнитогорске — облачно с прояснениями и 9°C тепла.

В Миассе солнца также будет немного. Термометры покажут +8°C. Ветер южный, слабый.

В Златоусте и Снежинске — около +6°C. Осадков не предвидится.

Дневной прогрев в Бредах составит +12°C. Пасмурно. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Аше ожидается около +10°C и дождь.

В Катав-Ивановске — до 9°C со знаком плюс и облачно с прояснениями. Ночью вероятен небольшой дождь.

В Троицке и Карталах температура поднимется до +11°C. Облачно. Почти без ветра.

В целом градусники в регионе покажут от +4 до +14°C. Местами небольшие дожди, в целом синоптики обещают переменную облачность. Ветер южного направления, 4—9 метров в секунду.