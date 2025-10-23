Сегодня, 23 октября, в Челябинской области ожидаются контрастные погодные условия: где-то будет сухо и тепло, а где-то — прохладно и дождливо, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
Столбики термометров в Челябинске зафиксируются на +7…+9°C. Переменная облачность. Ветер юго-восточного направления, слабый.
В Магнитогорске — облачно с прояснениями и 9°C тепла.
В Миассе солнца также будет немного. Термометры покажут +8°C. Ветер южный, слабый.
В Златоусте и Снежинске — около +6°C. Осадков не предвидится.
Дневной прогрев в Бредах составит +12°C. Пасмурно. Ветер южный, до 3 метров в секунду.
В Аше ожидается около +10°C и дождь.
В Катав-Ивановске — до 9°C со знаком плюс и облачно с прояснениями. Ночью вероятен небольшой дождь.
В Троицке и Карталах температура поднимется до +11°C. Облачно. Почти без ветра.
В целом градусники в регионе покажут от +4 до +14°C. Местами небольшие дожди, в целом синоптики обещают переменную облачность. Ветер южного направления, 4—9 метров в секунду.