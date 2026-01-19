В Челябинской области 22 педагога получат по миллиону рублей за переезд на село

Открыт прием заявок на участие в программе «Земский учитель — 2026»

В Челябинской области стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель»: педагоги могут подавать документы на переезд в небольшие населенные пункты с населением меньше 50 тысяч человек, сообщает Минобр региона.

Главная мера поддержки для участников программы — единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. Эти средства можно потратить на любые цели, в том числе на улучшение жилищных условий. Многие муниципалитеты региона дополнительно предлагают учителям служебное жилье, социальные выплаты и помощь семьям.

«Программа доказала свою эффективность: с 2020 года в ней приняли участие более 258 педагогов, и 69 из них остались работать в селах и после окончания контракта», — отметил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

В прошлом году 19 учителей, включая 8 молодых выпускников, уже приступили к работе по программе.

«Наши новые педагоги не только ведут уроки, но и организуют кружки. Их ученики побеждают в инженерных конкурсах и спортивных соревнованиях», — поделился директор Краснооктябрьской школы Андрей Саломатин. Здесь уже работают четыре земских учителя.

В 2026 году отберут еще 22 учителя. Нужны:

— Агаповский округ: Янгельская школа — английский язык;

— Аргаяшский округ, Краснооктябрьская школа — математика, химия, Кузнецкая школа — физическая культура;

— село Варна, школа № 2 — математика;

— Верхнеуральск, школа № 2 — математика;

— Еткульский округ, Таяндинская школа — математика, физика;

— Кизильская школа № 1 — биология;

— Коркино, школа № 1 — английский язык;

— Кунашакский округ, Борисовская школа — математика, Саринская школа — русский язык, литература;

— Октябрьский округ, Барсучанская школа — русский язык, литература;

— Сатка, школа № 11 — биология, Сулея — физкультура;

— Снежинск, школа № 125 с углубленным изучением математики — математика;

— Сосновский округ, Кременкуль — начальные классы, Рощино — русский язык, Саргазы — начальные классы;

— Трехгорный, школа № 106 — начальные классы, школа № 112 — русский язык, литература;

— Троицкий округ, Карсинская школа — математика;

— Уйский округ, Нижнеусцелемовская школа — русский язык, литература.

Для участия в программе нужно зарегистрироваться на официальном интернет-портале программы и подать пакет документов в Челябинский институт развития образования.