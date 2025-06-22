В Челябинской области 22 июня пройдет небольшой дождь и сохранится прохлада

Жара наступит еще не скоро

По прогнозу синоптиков, 22 июня в Челябинской области ожидается пасмурная погода с небольшим дождем на протяжении всего дня. Температура воздуха меняется в течение суток: утром от +15° до +21°, днем около +20°, вечером также около +20°, а ночью опустится до +15°. Ощущаемая температура будет немного ниже, утром +16°, днем и вечером +20°.

Ветер будет дуть с переменной скоростью и направлением. Давление сохранится на уровне 728-729 мм рт. ст. Влажность воздуха поменяется в течение суток от 75% утром до 84% ночью.

В отдельных районах региона, по данным Челябинского ЦГМС, 22 июня возможны грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более.

Солнце взойдет в 4:15 и зайдет в 21:38 часов. Световой день составит 17 часов 23 минуты. Луна убывает. УФ-индекс ожидается средний, а температура воды составит +16°С. Магнитное поле будет спокойным.

Рекомендуется взять с собой зонт и теплую одежду, так как погода будет достаточно прохладной, несмотря на летнее время года.