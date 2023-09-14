В Челябинской области 21 сентября стартует телемарафон «Все для Победы!»

Южноуральцы смогут отправить деньги для покупки снаряжения и техники

21 сентября, в День воинской славы России, в эфире телеканала ОТВ пройдет марафон «Все для Победы!». Зрители из Челябинской области смогут отправить деньги на поддержку военных, находящихся в зоне спецоперации, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Чтобы оказать посильную помощь, нужно будет просканировать QR-код, который весь день будут транслировать на телеканале и на сайте 1obl.tv.

Марафон ОТВ проводит совместно с Народным фронтом уже в третий раз. По итогам прошлой такой акции, которая прошла 22 августа, зрители собрали почти 1,5 миллиона рублей. На эти деньги закупили экипировку и технику. У Народного фронта есть прямой контакт с бойцами, поэтому товары выбирали по заявкам под конкретные нужды.