В Челябинской области 2023-й год начнется со снежной морозной погоды

Но на крайнем западе существенно потеплеет

Новогодняя ночь была довольно холодной в Челябинской области. Местами столбик термометра опускался ниже −30 градусов. И первый день 2023-го года обещает быть морозным и снежным, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Так, по области сегодня будет −13...-18 градусов, в низинах до −22. И только на крайнем западе потеплеет до −8 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду. переменная облачность, местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Местами изморозь.

В Челябинске −16...-18 градусов. Переменная облачность, небольшой снег.

Такая же температура сохраниться в ночь на понедельник, 2 января. А уже завтра значительно потеплеет. По области синоптики обещают от 0 до −5 градусов, в Челябинске −2...-4 градуса. Но усилится ветер и начнутся метели.