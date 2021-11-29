В Челябинской области 200 миллионов рублей направят на оплату ночных смен работников «скорой»

Все машины оборудуют специальными трекерами для оперативного вызова при опасности

В Челябинской области в понедельник, 29 ноября, вице-губернатор Ирина Гехт встретилась с самыми активными работниками скорой медицинской службы. Она озвучила им решения, которые принял глава региона.

С 1 января 2022 года ночные часы работы будут оплачиваться в стопроцентном объеме. На эти цели из областного бюджета направят более 200 миллионов рублей. Все машины скорой медицинской помощи оборудуют трекерами для оперативного вызова в случае опасности. Кроме того, для четырех подстанций приобретут мобильные мойки для машин. ⠀