В Челябинской области 200 геймеров готовы сразиться «За Танкоград» в кибертурнире

На участие в состязании по компьютерному спорту заявились 42 команды и 25 индивидуальных игроков

В челябинской области 200 геймеров зарегистрировались для участия в кибертурнире «За Танкоград». Организаторами мероприятия выступили национальный провайдер цифровых услуг и сервисов компания «Ростелеком» и Федерация компьютерного спорта России. Отборочный тур в онлайн-формате состоится 1 августа, сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

Игроки продемонстрируют свои умения в пяти дисциплинах турнира: World of Tanks, CS:GO, DOTA2, Tekken 7 и Hearthstone.

«Для участия в турнире по компьютерному спорту „За Танкоград“ в этом году подали заявки 42 команды, а также 25 игроков — в индивидуальных дисциплинах Tekken 7 и Hearthstone. Сейчас по количеству команд лидирует дисциплина World of Tanks. Команды победителей будут представлять Челябинскую область на Кубке России по киберспорту в составе сборной Челябинска», — рассказал председатель областного отделения Федерации компьютерного спорта России Иван Забирко.

Бои отборочного этапа для дисциплин стартуют в 12:00 в онлайн-режиме по местному времени. По результатам сражений выявят по две сильнейшие команды и пару самых ярких игроков в каждой из представленных дисциплин. Отборочный и финальный этапы по дисциплине World of Tanks будет комментировать популярный танковый блогер Дмитрий El Comentante.

«Развитая оптическая инфраструктура связи на территории Южного Урала позволяет нашим клиентам выходить в интернет на высоких скоростях. Неудивительно, что мы наблюдаем ежегодный рост интереса южноуральцев к киберспорту. Здесь тренируются сильнейшие команды страны в дисциплине World of Tanks. Специально для геймеров создан наш тариф „Игровой“ с высокой скоростью, низким пингом и дополнительными игровыми бонусами для поклонников игры World of Tanks: каждому пользователю предоставляется премиум-аккаунт, танк восьмого уровня и полностью обученный танковый экипаж», — рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Финальный бой в LAN-формате пройдет в следующее воскресенье, 8 августа. Участников и победителей ждут призы от компании «Ростелеком», а также игровое золото от производителя игр Wargaming для финалистов в дисциплине World of Tanks.

Ознакомиться с положением турнира и подробностями его проведения можно в официальной группе Челябинского областного отделения ФКС России. Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой» можно по номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.