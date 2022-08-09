В Челябинске 2,6 млн направят на обучение молодых инвалидов самостоятельной жизни

Грант губернатора на реализацию проекта выиграл центр «Звездный дождь»

«Грант получен на цикл мероприятий для молодых людей и подростков с ментальными особенностями в развитии. Проект направлен именно на комплексную помощь семьям, так как это лучший вариант помощи. У нас четыре направления работы. Одно из них — учебно-тренировочная квартира, которую нам в безвозмездное пользование выделила администрация Челябинска, второе — семинары для родителей. Также мы организуем „Коммуникативный клуб“ и уникальное „Путешествие со смыслом“»,

— рассказала ИА «Первое областное» куратор проекта учебно-тренировочной квартиры АНО помощи детям «Звездный дождь» Виктория Соколова.

В Челябинской области стартовала комплексная программа развития навыков самостоятельности у подростков и молодых людей с ментальными особенностями в развитии. За 10 месяцев для инвалидов с 12 до 30 лет организуют курсы занятий в учебно-тренировочной квартире, объединят в клубы для развития коммуникации и даже организуют путешествие, в которое ребята отправятся без родителей. На реализацию проекта автономная некоммерческая организация помощи детям «Звездный дождь» выиграла грант губернатора в размере более 2,6 миллиона рублей.

«Участниками каждого курса станут не менее шести подростков, благодаря чему они станут более подготовленными к самостоятельной жизни. В рамках ухода за собой учим расчесывать волосы, пользоваться дезодорантом, мыть руки, чистить зубы, нос и уши, гладить, чистить обувь. На социальном взаимодействии разбираем, что такое согласие и отказ, темы дружбы и любви, а также отличия юношей от девушек и многое другое»,

— говорит Виктория Соколова.

На трехмесячные занятия в учебно-тренировочной квартире «Звездный дождь» в рамках гранта губернатора наберет три группы ребят, по шесть человек в каждой. Участников курса — а это инвалиды с 12 до 18 лет — будут обучать навыкам самостоятельности: уходу за собой, приготовлению еды, уборке, организации собственного досуга, основам финансовой грамотности, коммуникации и многому другому.Также в программе предусмотрено посещение магазинов и развлекательных центров, чтобы у ребят было понимание, где и каким образом уместно себя вести.

«Для каждого действия у нас разработаны инструкции в картинках»,

— уточнила Виктория Соколова.

Кроме того, ребята получают навыки финансовой грамотности: они знакомятся с монетами и купюрами, а также учатся самостоятельно покупать продукты — вживую и через интернет-приложения.На кухне в учебно-тренировочной квартире учатся готовить различные блюда, составлять меню, правильно раскладывать продукты в холодильнике, мыть посуду и другим привычным для обычных людей навыкам.Отметим, в АНО «Звездный дождь» программа «Учебно-тренировочная квартира» реализуется уже четвертый год. За это время участие в ней приняли более 50 подростков с ментальными особенностями в развитии. До настоящего времени проект финансировался за счет средств президентского гранта, в этом году деньги получены по линии губернатора Челябинской области.

«Девочки получили огромный спектр новых навыков и закрепили уже имеющиеся. Теперь я не участвую в стрижке ногтей, дочь сама за этим следит. Ангелина стала охотнее помогать на кухне. Еще в процессе обучения стала замечать за ней какие-то новые фишечки, которым я ее не учила. Какие-то практики с доказанной эффективностью теперь применяю для обучения своего нормотипичного сына, в чистке зубов например»,

— рассказала Марина.

«Мы даем им практические инструменты — практики с доказанной эффективностью — для закрепления навыков, полученных их детьми на занятиях, уже дома. Это наша главная цель. Важно не просто научить участников проекта применять бытовые умения здесь, у нас, а чтобы они могли переносить знания в свою жизнь»,

— продолжает Виктория Соколова.

Ангелина и Лиза тоже прошли такой курс. Девочкам по 13 лет, и их мамы с радостью рассказали ИА «Первое областное» о результатах подростков.Мама Лизы, Ольга, в свою очередь, впервые решилась отпустить дочку в загородный лагерь. Специализированную смену для детей с особенностями ментального развития тоже организовал «Звездный дождь».Работе с родителями специалисты «Звездного дождя» в рамках проекта комплексной помощи семьям, воспитывающим особенных детей, уделяют особое внимание. Для этого в рамках гранта губернатора родители ребят, которые ходят в тренировочную квартиру, становятся участниками обучающих семинаров.

«Будут организованы, можно сказать, встречи друзей, где они также будут учиться общению друг с другом. Развитие коммуникации является важнейшей задачей, поскольку отсутствие или ее ограниченность, к примеру, только семьей — один из ключевых дефицитов детей с ментальными особенностями в развитии. Они хотят взаимодействовать с социумом, но не знают, как это делать. На какие темы и как можно разговаривать. Поэтому это очень важно»,

— говорит Виктория Соколова.

«В путешествие планируем набрать не менее 15 ребят. В группе будут и подростки с ментальными особенностями в развитии, и несколько нормотипичных сверстников, чтобы создать условия инклюзии»,

— добавила Виктория Соколова.

Следующим направлением работы в рамках гранта губернатора станет проведение факультативных занятий в «Коммуникативном клубе». В нем смогут принимать участие как ребята, посещающие учебно-тренировочную квартиру, так и те, кто не участвует в данной программе.Предполагается, что за время проекта участниками курса таких встреч (их будет не менее 12) станут не менее 24 подростков. Авторы проекта планируют формировать группы из восьми человек.Завершающим мероприятием, которое Виктория Соколова назвала самым грандиозным, станет «Путешествие со смыслом». Ребята без родителей, но в сопровождении педагогов, отправятся в поездку в Новосибирск на поезде.Опыт в организации таких поездок у «Звездного дождя» уже есть. Так, в 2020 году 10 человек с ментальными особенностями в развитии отправились в путешествие без родителей на автобусе в Казань. Это позволило существенно повысить навыки самостоятельности участников программы.Добавим, что проект рассчитан на 10 месяцев — с 1 августа 2022 до 30 июня 2023 года. Размер гранта губернатора составил 2 644 710 рублей. Общая сумма расходов на реализацию программы составит 4 506 160 рублей.