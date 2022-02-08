В Челябинской области 1906 классов и 47 школ находятся на карантине

Еще в одном классе подходит к концу карантин по ковиду

По данным вторника, 8 февраля, в Челябинской области 1906 классов и 47 школ находятся на карантине по ОРВИ, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Из-за контакта с больным коронавирусом по предписанию Роспотребнадзора изолирован один класс. Эти дети отправлены на карантин еще на прошлой неделе. Начиная с этой недели в России действуют новые санитарные правила: все контактировавшие с больными больше не получают предписание на изоляцию. А это значит, что классов, закрытых на карантин по ковиду, больше не будет.

Роспотребнадзор назвал условие для введения карантина в школах Челябинской области. Ограничения при ковиде теперь такие же, как при ОРВИ.

В детских садах по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся 6 групп и 3 сельских детских сада в Нагайбакском, Аргаяшском и Каслинском районах. На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 7 групп в 4 детских садах.