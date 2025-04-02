В этом году в села и малые города Челябинской области с населением менее 50 тысяч человек переедут 19 педагогов по программе «Земский учитель». За это они получат по миллиону рублей, но должны будут отработать в школе не менее пяти лет. Срок подачи заявок подходит к концу — их принимают до 15 апреля, напомнили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
Программа «Земский учитель» реализуется в Челябинской области с 2020 года. За это время для работы в школах, расположенных в селах и малых городах, удалось привлечь 239 учителей. Еще 19 привлекут в этом году: после окончания приема заявок выбирать тех, кто отправится в небольшие населенные пункты и получит миллион рублей, будут на конкурсной основе.
Отметим, с начала этого года программа вошла в нацпроект «Молодежь и дети».