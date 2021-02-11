Почти 200 молодых пар зарегистрируют брак в зеркальную дату в ЗАГСах Челябинской области

Многие забронировали день 12.02.2021 заблаговременно

12 февраля 2021 года станет датой-палиндромом — она читается одинаково назад и вперед. Такие «мистические» дни пользуются популярностью у влюбленных, которые хотят скрепить свои отношения узами брака.

На регистрацию брака в предстоящую зеркальную дату в ЗАГСы Челябинской области подано 186 заявлений. Большая часть из них оформлена электронно — через портал «Госуслуги». Это значительно упрощает процедуру подачи заявления — оформить его можно не выходя из дома, еще и скидка на госпошлину в размере 30% предоставляется.

«На 12 февраля в органы ЗАГС региона подано 186 заявлений, из них 101 — через портал государственных услуг, 85 — при личном обращении в отделы ЗАГС Челябинской области. Подать заявление на заключение брака сейчас возможно за 12 месяцев, и те, кто выбрал особенные даты для регистрации заключения брака, подумали об этом заблаговременно», — сообщила Людмила Рерих, председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Отмечается, чтобы подать заявление в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Инициатор подачи заполняет в нем данные о себе, выбирает отдел ЗАГС, дату и время регистрации, затем уже направляет приглашение будущему супругу или супруге. Вторая сторона получает на электронную почту ссылку, по которой переходит и заполняет свою часть заявления под личной учетной записью.

«Популярность цифровых сервисов у населения значительно возросла. Сегодня жителям Челябинской области доступно более 200 региональных и муниципальных услуг на портале „Госуслуги“, и это дополнительно к сервисам, оказываемым федеральными органами власти. „Ростелеком“ обеспечивает сервисное и техническое обслуживание информационных систем портала и регулярно проводит работы, направленные на повышение выдерживаемой нагрузки», — сообщил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Отметим, что всего в Челябинской области благодаря «Госуслугам» в 2020 году более 7 300 пар смогли подать электронное заявление в ЗАГС на регистрацию брака.