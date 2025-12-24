В Челябинской области 185 студентов получат премию губернатора

Размер выплат — 12, 15 и 20 тысяч рублей

В Челябинской области 185 студентов вузов и ссузов удостоены премии губернатора за особые успехи в учебе, творчестве, научной деятельности. Распоряжение опубликовано на портале официальной правовой информации.

По 20 тысяч рублей получат 15 аспирантов, обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров. По 15 тысяч рублей выплатят 55 студентам, которые учатся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 85 студентов ссузов получат по 12 тысяч рублей. Премии в таком же размере удостоены 30 студентов колледжей, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих.

Отмечается, что премия присуждается студентам, обучающимся по очной форме обучения.