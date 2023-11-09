В Челябинской области 180 многодетных отцов вернулись с фронта благодаря омбудсмену

Южный Урал остается единственным регионом России, где проводится такая работа

180 многодетных жителей Челябинской области вернулись с фронта благодаря вмешательству обмудсмена и властей региона. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила региональный уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

На Южном Урале работа по возвращению многодетных отцов из зоны СВО ведется по личному указанию губернатора региона Алексея Текслера и при поддержке военного комиссара Челябинской области Андрея Максурова. По словам Юлии Сударенко, в других регионах России это не делают.

Письма от родственников бойцов СВО и самих участников спецоперации до сих пор занимают весомую часть обращений к челябинскому омбудсмену. Люди жалуются на невыплату денежного довольствия, непредоставление отпуска, недостаточную медицинскую помощь. Проблему каждого в аппарате омбудсмена стараются решить.

«С зоной СВО очень сложно коммуницировать. Электронной почты, телефонов частей в свободном доступе нет. Общение, как правило, идет при помощи полевой почты. Но мы проводим розыскные мероприятия, обращаемся к помощи омбудсменов из других регионов и стараемся решить проблему», — говорит Юлия Сударенко.

Не так давно удалось добиться выплаты для супруги погибшего на фронте бойца. Его документы не были отправлены на оплату из-за путаницы. Также пришла информация, что два бойца, в семье которых уже есть погибшие на СВО, вернутся домой или будут продолжать службу в безопасном месте.

Напомним, в Челябинской области поручение содействовать возвращению домой многодетных отцов также дал губернатор Алексей Текслер.

