В Челябинской области 18 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике

В регионе уже 71 стобалльник

18 выпускников из Челябинска, Магнитогорска и Троицка набрали по 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике, сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области.

Экзамен по математике базового и профильного уровня проходил 27 мая. Его сдали свыше 13 тысяч человек.

Узнать результаты выпускники смогут 16 июня в своих школах, на сайте Рособрнадзора или на портале «Госуслуги».

Ранее стало известно, что ЕГЭ на 100 баллов в Челябинской области сдали 53 выпускника. Ученица челябинского лицея № 95 Анна Павлова, например, получила высший балл по истории. Теперь девушка с нетерпением ждет результатов ЕГЭ по английскому языку.