В Челябинской области 18 апреля стартует Научный диктант

Принять участие в акции можно лично или в онлайн‑формате

Южноуральцы смогут проверить знания о научном мире Челябинской области. В следующий вторник, 18 апреля, в регионе стартует Научный диктант. Как написала в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Ирина Гехт, принять участие в акции можно как офлайн, так и онлайн (с 13 по 21 апреля). Задания рассчитаны на разные категории участников: молодых людей до 20 лет, тех, кто старше этого возраста, а также участников Уральского межрегионального научно-образовательного центра.

Задания для Научного диктанта разрабатывала АНО «Региональная инфраструктура образования и науки». Для южноуральцев это уникальная возможность проверить свои знания о научном мире своего края и основных направлениях научно-технологического развития региона.

«В нашем регионе научными исследованиями и разработками заняты более 15 тысяч человек. Цифра на самом деле впечатляющая (примерно столько же работает сегодня в известном наукограде Сколково), и, уверена, она будет только расти. В школах, вузах, на предприятиях есть талантливая молодежь, которая готова связать свою жизнь с научным миром», — отмечает Ирина Гехт.

Первый замгубернатора напомнила, что по инициативе главы региона Алексея Текслера порядка 100 южноуральских исследователей получили сертификаты на покупку жилья. Областные власти выдают молодым ученым гранты, а также обеспечивают социальными мерами поддержки.

Кстати, в минувшие выходные в Челябинской области состоялся Тотальный диктант, где каждый желающий мог бесплатно проверить уровень своей грамотности. В одной из аудиторий ЮУрГУ авторский текст зачитывала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.