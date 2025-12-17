В Челябинской области 17 декабря снова обещают снег

Погода сохранится не только пасмурной, но и холодной

Сегодня, 17 декабря, в Челябинской области сохранится хмурая погода с небольшими осадками. Температура воздуха ожидается около −10°C или чуть ниже, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске — слабый снег и до −10...−12°C. Ветер западный, 5 метров в секунду.

В Магнитогорске также ожидаются небольшие осадки и −9°C. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

В Аше синоптики обещают умеренный снег и до −9°C.

В Златоусте сегодня тоже снежно. Градусники покажут около −11°C. Ветер северо-западного направления, слабый.

Не обойдется без осадков и в Бредах. Столбики термометров зафиксируются на −10°C. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.

В Троицке — облачно с прояснениями и −11°C.

В Снежинске и Карабаше осадков не предвидится. Чуть ниже −10°C. Ветер западный, около 3 метров в секунду.

В Бакале ожидается около −13°C и небольшой снег.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −9 до −14°C. Облачно с прояснением, местами слабые осадки. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду.