В Челябинской области 167 тысяч работников выбрали электронную трудовую книжку

Рассказываем, как проконтролировать сведения, которые вносит работодатель

В Челябинской области 167 тысяч работников выбрали электронный вариант ведения трудовой книжки. Для сравнения: это число превышает количество жителей Златоуста. Новый формат учета добровольный для тех, кто был трудоустроен до 1 января 2021 года. Тем, кто впервые идет на работу, бумажные документы уже не оформляют, сообщает пресс-служба ОПФР региона.

«Работники могут контролировать сведения, которые работодатель вносит в электронном виде. При обнаружении ошибок, неточностей или неполной информации о трудовой деятельности следует обратиться с письменным заявлением к работодателю», — говорится в сообщении.

Чтобы проверить сведения из электронной книжки, работнику необходимо зайти в личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. При необходимости сведения из трудовой книжки можно получить в виде бумажной выписки. Запросить информацию придется у последнего работодателя, в пенсионном фонде или МФЦ.