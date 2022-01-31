В Челябинской области 1637 классов и 28 школ закрыты на карантин по ОРВИ

Еще 39 классов остаются на изоляции из‑за коронавируса

В школах Южного Урала сотни классов закрыты на карантин по ОРВИ и коронавирусу. Данными на начало этой недели, 31 января, поделились в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«На 31 января по ОРВИ на карантин отправлены 28 школ и 1637 классов. Еще 39 классов изолированы по предписанию Роспотребнадзора из-за контакта с ковидными пациентами», — говорят в ведомстве.

На дистант переведены 146 классов и 14 школ по всей области.

Немногим лучше, чем на прошлой неделе, ситуация в детских садах региона. На изоляции по ковиду находятся 17 групп в 15 дошкольных учреждениях. На карантине по ОРВИ — четыре группы и два сельских садика в Аргаяшском районе и в Каслях.