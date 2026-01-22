В Челябинской области 16 человек пострадали на железной дороге в 2025 году

Восемь пострадавших погибли

За минувший год в Челябинской области зафиксировано 16 несчастных случаев на железной дороге: 8 человек погибли и еще 8 получили травмы. Кого-то из пострадавших ударило током, а кто-то попал под поезд, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В 2024-м были травмированы 15 человек, 10 из них скончались.

ЮУЖД напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Переходить пути можно только в специально оборудованных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Также категорически запрещено ходить по путям, запрыгивать на подножки вагонов, перелезать через сцепки или забираться на крыши.