В Челябинской области 1570 классов и 41 школа закрыты на карантин по ОРВИ

Из-за коронавируса по домам распустили учащихся одного класса

В Челябинской области значительно сократилось количество классов и школ, закрытых на карантин. Свежие данные в среду, 9 февраля, озвучили в Минобре Челябинской области.

«По всему региону 1570 отдельных классов и 41 школа находятся на карантине по ОРВИ. Из-за контакта с больным коронавирусом по предписанию Роспотребнадзора изолирован один класс», — рассказывают в пресс-службе.

Для сравнения, 4 февраля на карантине в Челябинской области находились почти 3,5 тысячи классов и почти 70 школ.



В детских садах по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся 4 группы и 3 сельских детских сада в Нагайбакском, Аргаяшском и Каслинском районах. На изоляции как контактные с больным коронавирусом сидят 4 группы в двух детсадах.

Полностью на дистанте находятся школы Снежинска, Озерска, Магнитогорска, Златоуста и Агаповского района.

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 4443 положительных результата, среди заболевших — 656 школьников.

