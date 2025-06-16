В Челябинской области 15 июня выпал град размером с вишню

По свидетельствам местных жителей, большого урона непогода не нанесла



Днем 15 июня град с ливнем прошел на территории Златоуста и Кусы, рассказали читатели 1obl.ru. Синоптики предупреждали о возможности града, и прогноз сбылся. Как стучат градины по крыше автомобиля, слушайте в нашем видео.

Под удар стихии попала часть Златоуста — район горбольницы и метзавода, рассказывают подписчики группы. Град продолжался около 15 минут, о каком-либо существенном ущербе не сообщается. Размер градин достигал 30 мм.

Сегодня, 16 июня, в Челябинской области также обещают грозу, местами град.