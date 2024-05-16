В Челябинской области 14 человек попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит

Укушены уже почти 3 тысячи южноуральцев

За начало года в Челябинской области от укусов клещей пострадали почти 2,9 тысячи человек, в том числе 789 детей. С подозрением на энцефалит госпитализировали 14 человек, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи продолжают фиксировать во всех районах области. В связи с этим всем южноуральцам советуют соблюдать меры предосторожности при выезде в парки, леса и сады: необходимо одеваться в одежду, максимально закрывающую тело, использовать репелленты и обязательно осматриваться.

При укусе клеща необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Для предупреждения заболевания жителям области советуют пройти вакцинацию против энцефалита.