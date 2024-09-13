В Челябинской области 13 сентября ожидаются заморозки

В отдельных районах температура опустится ночью ниже нуля

В пятницу, 13 сентября, в Челябинской области погода преподнесет неприятные сюрпризы — первые заморозки. Но только ночью и только в отдельных районах. К какой дневной температуре готовиться южноуральцам и стоит ли доставать дутые куртки, рассказали в Челябинском ЦГМС.

Пятницу в области обещают немного облачной, ночью и утром туманной, но без осадков. Порывы ветра от 1—6 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от 2 до 7 градусов со знаком плюс, местами заморозки до −2° в воздухе и на почве, днем — от +17 до +22 градусов.

В Челябинске обещают небольшую облачность, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +5…+7 градусов, днем поднимется до +19…+21.