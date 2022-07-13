В Челябинской области 13 июля ожидаются грозы, град и шквалистый ветер

До конца суток на территории региона прогнозируют сильные ливни

На территории Челябинской области до конца суток ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

При ухудшении погоды жителям рекомендуют остаться дома и не оставлять детей без присмотра. Если во время града или сильного ветра вы оказались на улице, укройтесь в подъезде или здании. Лучше не стоять на остановке транспорта, не приближаться к рекламным щитам и деревьям.

«При усилении ветра возможны повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. В этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна», — напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Опасно в такую погоду стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. Не забывайте про меры пожарной безопасности. При перепаде напряжения обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.