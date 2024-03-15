В Челябинской области 120 пар расписались в первый день выборов

Молодожены голосовали, а потом шли в ЗАГС

На Южном Урале 120 пар решили принять участие в выборах президента 15 марта и в тот же день официально оформить свои отношения в ЗАГСе, сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.

«Прежде чем отправиться в ЗАГС, молодые люди на своем избирательном участке голосуют за мирное и спокойное будущее, уверенность в завтрашнем дне. А затем в отделе ЗАГС для них впервые звучит марш Мендельсона, после чего им вручают первый семейный документ — свидетельство о заключении брака», — рассказывают в пресс-службе.

Про одну пару, расписавшуюся сегодня, мы уже рассказали читателям ИА «Первое областное» в отдельном материале.