В Челябинской области 12 сентября проголосовало более 430 тысяч избирателей

Явка избирателей с учетом ДЭГ составила 16,72%

На выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области по состоянию на 20:00 12 сентября проголосовало 430 233 избирателя, это 16,72% (с учетом ДЭГ), сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Челябинской области.

Наиболее активные избиратели:

• одномандатный избирательный округ № 1 (города Верхний Уфалей и Снежинск, Нязепетровский и Каслинский округа) — 26,36%;

• одномандатный избирательный округ № 7 (Саткинский округ и город Трехгорный) — 26,04%;

• одномандатный избирательный округ № 24 (Чесменский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Пластовский и Уйский округа) — 25,29%.

«На данный момент на основании отчетов от наблюдателей, которые работают на каждой территории нашего региона, мы не зафиксировали серьезных нарушений избирательного законодательства», — отметил руководитель Штаба по контролю и наблюдению за выборами Николай Дейнеко.

Завтра, 13 сентября, в 8:00 избирательные участки в Челябинской области вновь начнут свою работу.