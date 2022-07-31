В Челябинской области 12 прибывших с Украины, ЛНР и ДНР получили российские паспорта

Всего главный документ гражданина РФ на Южном Урале получили 35 человек

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В Челябинской области полицейские вручили российские паспорта двенадцати гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области помогли прибывшим на Южный Урал подготовить все необходимые документы, заполнить заявления на приобретение гражданства РФ и быстро приняли решения по ним.

«Хотелось бы выразить благодарность миграционной службе Советского района, очень помогли. Эмоции переполняют, я даже в ночь до вручения спала беспокойно, очень ждала этого момента. Конечно, планирую остаться здесь, в Челябинске»,— рассказала прибывшая с Украины Татьяна Бодрова.

Паспорта выдаются на основании указов президента России Владимира Путина «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24.04.2019 № 183» и «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». Всего с начала действия указов паспорта получили 35 граждан, прибывших в Челябинскую область.