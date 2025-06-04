В Челябинской области 12‑летних детей прививают от ВПЧ

Прививку можно сделать бесплатно

Прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) можно поставить в Челябинской области бесплатно 12‑летним детям. В 2025 году от крайне опасного вируса, который провоцирует онкологические заболевания, планируют привить более 25 тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Возраст вакцинации подобран специалистами осознанно: для надежной защиты девушек от вируса желательно завершить полный цикл вакцинации двумя дозами препарата до момента начала половой жизни. Мальчики тоже проходят вакцинацию с разрешения родителей.

«Многие говорят о важности вакцины для девочек, но я, как мама мальчика, особо подчеркну ее роль и в жизни будущих мужчин: ВПЧ может вызывать у мужчин рак головки полового члена, анального канала и ротоглотки. Кроме того, привитые мужчины не являются носителями ВПЧ и не передают его женщинам, что снижает риск развития рака шейки матки», — рассказала главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

Прививка работает против нескольких опасных видов этого вируса. Если сочетать вакцинацию и регулярные проверки, шанс заболеть сильно снижается.

Автор: Елизавета Маскаева