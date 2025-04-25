Челябинское УФАС оштрафовало участников сговора на торгах по капремонту. Общая сумма штрафов составила около 13,6 млн рублей, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.
В сговоре на торгах, по данным УФАС, принимали участие 12 компаний: «Южуралэнергосталь», СК «Авангард-плюс», ПКФ «СтройСити плюс», «Универсал», «Стройлидер», СК «Лига», «РСУ», «Жилищный сервис», «ПК Уралпроект», СК «Уралпроект», «Тема» и «Стройконтинент».
«Заказчиком закупок являлся Региональный оператор капремонта Челябинской области. Компании принимали совместное участие в торгах с 2021 по 2023 год, не конкурируя друг с другом. В результате этого контракт заключался по цене, приближенной к начальной», — отмечают в пресс-службе.
В некоторых случаях победитель закупки в дальнейшем заключал со своим конкурентом договор субподряда на выполнение работ по капремонту.
УФАС установило, что компании заключали антиконкурентные соглашения на торгах по капремонту в 23 закупках. Сумма начальных цен всех закупок превышает 175 млн рублей.
В итоге СК «Авангард-плюс» и СК «Лига» оштрафованы каждая почти на 3,3 млн рублей.
На ООО «РСУ» наложен штраф в размере около 1,9 млн рублей, а на ООО «Стройлидер» — около 1,6 млн рублей.
На остальных участников сговора наложены штрафы в размере до 1 млн рублей.