В Челябинской области 12 компаний оштрафованы за сговор на торгах по капремонту

Общая сумма штрафов превысила 13 млн рублей

Челябинское УФАС оштрафовало участников сговора на торгах по капремонту. Общая сумма штрафов составила около 13,6 млн рублей, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.

В сговоре на торгах, по данным УФАС, принимали участие 12 компаний: «Южуралэнергосталь», СК «Авангард-плюс», ПКФ «СтройСити плюс», «Универсал», «Стройлидер», СК «Лига», «РСУ», «Жилищный сервис», «ПК Уралпроект», СК «Уралпроект», «Тема» и «Стройконтинент».

«Заказчиком закупок являлся Региональный оператор капремонта Челябинской области. Компании принимали совместное участие в торгах с 2021 по 2023 год, не конкурируя друг с другом. В результате этого контракт заключался по цене, приближенной к начальной», — отмечают в пресс-службе.

В некоторых случаях победитель закупки в дальнейшем заключал со своим конкурентом договор субподряда на выполнение работ по капремонту.

УФАС установило, что компании заключали антиконкурентные соглашения на торгах по капремонту в 23 закупках. Сумма начальных цен всех закупок превышает 175 млн рублей.

В итоге СК «Авангард-плюс» и СК «Лига» оштрафованы каждая почти на 3,3 млн рублей.

На ООО «РСУ» наложен штраф в размере около 1,9 млн рублей, а на ООО «Стройлидер» — около 1,6 млн рублей.

На остальных участников сговора наложены штрафы в размере до 1 млн рублей.