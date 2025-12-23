В Челябинской области 119 школ закрыто из‑за ОРВИ и гриппа

В регионе сократилось количество образовательных организаций на карантине

В Челябинской области сократилось количество школ, закрытых на карантин, и увеличилось число классов, перешедших на дистанционное обучение. Актуальными данными с ИА «Первое областное» поделились в региональном Минобрнауки.

В начале этой недели, 22 декабря, на карантине находились 64 школы, а на дистанте — 68 школ, то есть в целом по области 132 учебных заведения.

По обновленной информации на 23 декабря, карантин объявлен в 51 школе, 68 остаются в дистанционном формате. Также есть школы, в которых на дистанционку переведена только часть учебных классов.