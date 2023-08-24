В Челябинской области 11 школ начнут учебный год позже остальных из‑за ремонтов

Работы ведутся в семи городах и районах

В этом году в Челябинской области по федеральной программе капитально отремонтируют 11 школ. На эти цели муниципалитеты получили 500 млн рублей. Объемы большие, работы в самом разгаре, поэтому занятия в этих школах начнутся не 1 сентября, а немного позднее. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Ремонты проходят в следующих школах:

МКОУ «СОШ № 2», п. Локомотивный;

МКОУ «Аминевская СОШ», Уйский район, с. Аминево;

МКОУ «Вандышевская СОШ», Уйский район, д. Вандышевка;

МКОУ «СОШ № 42», г. Миасс, село Ленинск;

МКОУ «СОШ № 106», г. Трехгорный;

МКОУ «ООШ № 28», г. Миасс;

МАОУ «СОШ № 17 имени Героя России Шендрика В. Г.», г. Миасс;

МОУ «Рассветинская СОШ», Карталинский район, п. Сухореченский;

МБОУ «МОШ № 41», г. Озерск, п. Новогорный;

МОУ «СОШ № 131», г. Карталы;

МБОУ «СОШ № 125», г. Снежинск.

Во многих из них полностью заменят коммуникации и кровли. Кроме того, в девяти школах предусмотрен ремонт пищеблоков, в семи — ремонт спортзалов.

Масштаб работ хорошо виден на примере школы № 41 в поселке Новогорном. Как рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» глава города Озерска Евгений Щербаков, здание будет полностью обновлено — от крыши до фундамента. Там заменят двери, окна, а также заменят учебное оборудование. На общестроительные работы город получил почти 45 млн рублей. Еще более 8 млн рублей муниципалитет сможет потратить на оснащение образовательного учреждения. Школу закрыли на ремонт в апреле и снова откроют в конце октября — ко второй четверти учебного года.

Поскольку 41-я школа единственная в Новогорном, детвора пока будет ходить на занятия в детский сад и учебный центр МЧС. По словам Евгения Щербакова, родители с пониманием относятся к временным неудобствам и даже предлагают помощь.