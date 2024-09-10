В Челябинской области 11 щенков устроились на серьезную работу

Им предстоит искать людей, взрывчатку или наркотики

В Челябинской области на службу в ГУФСИН поступили 11 щенков немецкой овчарки. Сейчас крохи адаптируются к новым хозяевам и изучают рабочий регламент — когда обед, можно ли опаздывать. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Челябинской области.

Щенков назвали на буквы «о» и «н» — Орфей, Осман, Оникс, Ора, Омега, Одри, Ома, Натан, Найс, Норма и Нейси. Пока они окружены заботой и еще не обременены работой: очаровательные крохи играют, познают мир и дерутся друг с другом за игрушки. Но в скором времени они начнут учить команды и проходить курс дрессировки. Их характер и темперамент покажут, на какой деятельности они будут специализироваться — поиске людей, наркотических средств или взрывчатых веществ.

Также в конце августа в ведомственном питомнике родились еще четыре щенка: Пуля, Пэрри, Пэни и Пэм. Скоро и они приступят к исполнению служебных обязанностей.